В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Тарифный коридор ОСАГО будет расширен на 20% вверх и вниз от базовой цены, установленной ЦБ. Таким образом, ценовые рамки в пределах 3,432–4,118 тысячи рублей, которые действовали раньше, в новом году будут расширены до 2,746-4,942 тысячи, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Мальгавко В Закон об ОСАГО внесены поправки

Изменится и матрица расчета коэффициента возраст-стаж (КВС) - у него появятся дополнительные градации: число ступеней значительно увеличится, до 58 с прежних четырёх, что должно позволить снизить коэффициент для опытных и взрослых водителей, а для молодых - увеличить.

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Также изменяется система присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ), основанного на страховой истории водителя. Согласно указанию Банка России, КБМ будет присваиваться водителю раз в год - 1 апреля. Если же по состоянию на 1 апреля 2019 года у автолюбителя будет уже несколько рассчитанных КБМ, то присвоен будет самый низкий из имеющихся.