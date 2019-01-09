Дроздов рассказал о своем состоянии после госпитализации

Известный российский телеведущий и биолог Николай Дроздов рассказал о том, как проходит процесс лечения после полученной им травмы.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Телеведущий Николай Дроздов рассказал о самочувствии после госпитализации из-за перелома ребер, сообщило РИА Новости.

"Сейчас еще нахожусь в больнице, лечение идет успешно", — сказал Дроздов.

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Он отметил, что врачи должны выписать его через неделю, после чего телеведущий планирует приступить к работе.

Несчастный случай произошел с Дроздовым 2 января. Его жена рассказала, что он упал во время зарядки и получил травмы — ушибы и перелом ребра. Прибывшие на место медики решили госпитализировать 81-летнего биолога.

Сам Дроздов отметил, что довольно часто травмируется.