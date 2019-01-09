Дроздов рассказал о своем состоянии после госпитализации

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Телеведущий Николай Дроздов рассказал о самочувствии после госпитализации из-за перелома ребер, сообщило РИА Новости.
"Сейчас еще нахожусь в больнице, лечение идет успешно", — сказал Дроздов.
Он отметил, что врачи должны выписать его через неделю, после чего телеведущий планирует приступить к работе.
Несчастный случай произошел с Дроздовым 2 января. Его жена рассказала, что он упал во время зарядки и получил травмы — ушибы и перелом ребра. Прибывшие на место медики решили госпитализировать 81-летнего биолога.
Сам Дроздов отметил, что довольно часто травмируется.