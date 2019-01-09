Валентина Савина – как цирк становится жизнью

Николай Костыркин для Sputnik Молдова

Когда труд выходцев из Молдовы высоко оценивают за рубежом, для нас это повод не только порадоваться за соотечественников, но и рассказать о вехах их профессионального пути, приведших к заслуженной награде.

© Sputnik / Евгений Одиноков Олешко: я начал встречать Новый год в середине октября

Нынешний повод для такого разговора – не исключение. В конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении ордена Дружбы Валентине Савиной, директору Государственного училища циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ) имени Михаила Румянцева (Карандаша). Орден вручил министр культуры России Владимир Мединский на торжественной церемонии награждения деятелей искусства. Савина стала первым представителем российского эстрадно-циркового училища, удостоенным высокой государственной награды России.

Земляк не подвел

Возможно, в Молдове название училища имени Румянцева не у всех на устах, но его знаменитых выпускников мы ежедневно видим по телевизору, в интернете, читаем о них в прессе. Это Ефим Шифрин и Геннадий Хазанов, Юрий Куклачев и Олег Попов, Наталья Варлей, Сергей Минаев и еще один наш известный земляк Александр Олешко. О знакомстве с Александром Валентина Михайловна вспоминает с особой теплотой.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Куда исчез кишиневский цирк: как живут артисты

– Еще не будучи директором, я представляла Минобразования в комиссии на приемных экзаменах в училище. Узнала, что Олешко из Молдовы, меня это по-хорошему задело, и я стала его "протаскивать". Потом в какой-то момент ему сказали, указав на меня, что "вот, сидит дама из министерства, она из Молдовы, подойди к ней". Он, маленький, худой, лопоухий, подошел ко мне и сказал – "Я Вас не подведу". И не подвел, как видите! – вспоминала как-то Валентина Савина в беседе с журналистами.

Больше, чем просто училище

Училище было основано в 1927 году как Курсы циркового искусства. Одним из самых первых выпускников стал Михаил Румянцев, более известный, как клоун Карандаш, будущий наставник не менее знаменитого в наше время Юрия Никулина и других артистов цирка.

Еще в советское время педагоги училища помогали создавать цирковые школы в Монголии, Венгрии, Болгарии, Германии, Вьетнаме, Лаосе, на Кубе. В наше время преподаватели ГУЦЭИ проводят мастер-классы и работают в цирковых школах Франции, Канады, Дании, Италии, Швейцарии, Эквадора и других стран. Многие цирковые артисты из-за рубежа профессиональную стажировку предпочитают проходить именно в этом учебном заведении.

Как Валентине Савиной удается все

ГУЦЭИ уникально не только именами своих выпускников, но и в первую очередь тем, что это единственное профессиональное учебное заведение в России и первая школа в мире, предназначенная для подготовки артистов цирка и эстрады. Согласитесь, возглавлять такую Школу – дело весьма ответственное. Но в далеком уже 1995 году педагогический коллектив был единодушен в том, чтобы училищем руководила именно Валентина Савина.

– В России министерство предлагает кандидатуры руководителей, а одобрить их должен коллектив. И вот на одном из наших собраний предыдущий директор предложил мою кандидатуру, а коллектив попросил написать заявление на соискание должности директора нашего училища, - рассказала Савина.

Валентина Михайловна – музыкант по образованию и изначально даже не могла себе представить, что свяжет дальнейшую профессиональную карьеру с цирком. Работать в училище имени Румянцева ее направило в 1979 году Минобразования СССР. В то время Савина была уверена, что она и цирк – "две вещи несовместные".

– На это начальник управления ответила мне – для того, чтобы руководить учебным процессом, не обязательно ходить по проволоке, как канатоходец. Я переехала из Кишинева в Москву, стала работать методистом в училище, составлять образовательные программы. А по прошествии примерно полугода кто-то из коллег сказал мне – "Теперь Вы – наша. Потому что цирковое сообщество либо принимает сразу, либо не принимает вовсе". Потом я узнала, что из более, чем 20-ти методистов, трудившихся у нас, редко кто задерживался больше, чем на шесть-семь месяцев. Ведь бывшие артисты цирка, пришедшие в училище на педагогическую работу, – они словно дети, каждый со своим чувством собственного достоинства, отношением к коллегам. И к каждому нужен свой подход. К слову, если цирковое искусство тебя затрагивает, то сразу действует, словно магнит, – призналась Савина.

Возвращаясь к разговору о присуждении ей ордена Дружбы, Валентина Михайловна отметила, что эта награда не только ее личная, но и всего коллектива Государственного училища циркового и эстрадного искусства.

– Каждый из нас, ежедневно трудясь на педагогическом поприще, готовя новых артистов цирка и эстрады, продолжает вносить свой вклад в развитие культуры и искусства не только России, но и других стран. Надеюсь, что так будет и впредь, заключила Валентина Савина.