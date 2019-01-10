Чему Германия может поучиться у России - ответ на вопрос дан

Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Автор статьи считает, что Германии не помешало бы перенять опыт Москвы в строительстве аэропортов, сообщает РИА Новости.

Так, аэровокзал Берлин-Бранденбург не могут открыть уже в течение 12 лет из-за технических проблем, а аэропорт Жуковский реконструировали всего за два года. Журналист обратил внимание и на тот факт, что в российской столице функционируют четыре воздушные гавани.

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Корреспондент указал и на достижения в сфере общественного транспорта: за последние десять лет в Москве открыли около 50 станций метро, а в Берлине за это же время — всего лишь три.

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Кроме того, автор материала отметил отличное интернет-покрытие в российской столице: средняя передача информации составляет 100 мегабит в секунду, что превышает среднюю скорость по Германии в пять раз.

"Москвичам доступны многие удобства: с помощью разных приложений жители российской столицы могут оплачивать парковочное место, брать в аренду машину, записаться на прием к врачу, оплатить счет в ресторане или заплатить с помощью смартфона за покупки на кассе", — написал он.

Автор признает, что Москва выгодно отличается на фоне других городов в стране. Тем не менее журналист уверен, что столица наглядно демонстрирует уровень, к которому движется вся Россия.