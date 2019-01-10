Когда вылетела не птичка: девочка выстрелила себе в лицо, делая селфи

Инцидент с неосторожным применением травматического оружия произошел в подмосковных Мытищах.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Тринадцатилетняя девочка в подмосковных Мытищах выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, делая селфи, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного Комитета (СК) России по Московской области.

Инцидент произошел 5 января. Девочка достала из кобуры травматический пистолет отца и "по собственной неосторожности" нажала на курок, пишет РИА Новости.

В результате она получила значительные повреждения лица, в частности, перелом нижней челюсти. ГСУ СК России проводит доследственную проверку.

Отца девочки привлекли к административной ответственности за ненадлежащее хранение оружия.

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