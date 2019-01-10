Седьмая книга станет завершающей в серии "Дозоров"

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Седьмой роман станет последним для серии "Дозоров". Об этом рассказал РИА Новости писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, который планирует дописать книгу к лету 2019 года.

Первый роман серии под названием "Ночной Дозор" вышел в 1998 году. Главным героем стал Антон Городецкий - молодой человек, обладающий определенными сверхъестественными способностями. Всего существует шесть книг о борьбе Света и Тьмы, а также несколько рассказов автора.

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"Я решил вернуться, потому что любая история нуждается в завершении, а история "Дозоров" была закрыта не до конца. Я понял, как все должно заканчиваться, и решил написать седьмую, последнюю книгу. Я знаю по сюжету, что это действительно будет окончание истории "Дозоров", окончание очень необычное, думаю, никто из читателей такого не ожидает. Я начал уже работу, постараюсь к лету закончить", - сказал Лукьяненко.

В 2004 году на экраны вышел блокбастер "Ночной дозор", а годом позже - "Дневной дозор" режиссера Тимура Бекмамбетова. Роль Городецкого в фильмах исполнил Константин Хабенский. По мнению Лукьяненко, продолжать эту серию картин не имеет смысла, поскольку с момента их выхода прошло много лет, но история все же может вернуться на экраны.

"Речь тут может идти только о перезапуске франшизы, уже исходя из полной истории, которая будет. Я надеюсь, что интерес к этому будет, очень надеюсь, что он будет и у Первого канала, с которым мы когда-то начинали "дозорную" эпопею. Посмотрим", - заключил Лукьяненко.