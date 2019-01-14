Взрыв газа в Ростовской области: как проходит спасательная операция

Судьба четырех жильцов дома в Шахтах остается неизвестной, рассказали в МЧС.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Судьба четырех жильцов девятиэтажного жилого дома в городе Шахты Ростовской области остается неизвестной после взрыва бытового газа, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Всего в четырех поврежденных квартирах проживали 12 человек, семь спасены, один погиб. Судьба четырех человек устанавливается", - сказал собеседник РИА Новости.

По данным мэрии, всего в доме зарегистрировано 138 человек.

В результате взрыва газа в городе Шахты погиб один человекhttps://t.co/0RcooG3sQJ pic.twitter.com/oOBYVHM14D — #говоритмосква (@govoritmsk) 14 января 2019 г.

"Нет информации о том, что арендовались квартиры в доме", - сообщили в пресс-службе администрации Шахт.

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В понедельник утром произошел, по предварительной версии, взрыв бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты, частично обрушились 8 и 9 этажи.