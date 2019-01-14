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Третий Международный форум русскоязычных вещателей

Дмитрий Киселев: нас обвиняют в пропаганде, потому что нечего сказать

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В России
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Гендиректор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о работе с информацией, пропаганде и цензуре.

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Если у западных политиков и СМИ не будет выдуманных фактов, тогда политику враждебности по отношению к России просто нечем будет оправдать, считает генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня", известный тележурналист Дмитрий Киселев. Об этом он заявил в интервью "Российской газете".

В эпоху информационных войн как со стороны российских политиков в адрес западных СМИ, так и со стороны западных политиков в адрес российских медиа часто звучат обвинения в пропаганде. В частности, редакции международного информационного агентства Sputnik (входит в МИА "Россия сегодня") подвергаются из-за этого санкциям.

" Они обвиняют нас в пропаганде, потому что нечего сказать", — сказал Дмитрий Киселев.

"Нет определения пропаганды. Либо их сотни, и ни одно не является общепринятым. Мне больше всего нравится определение пропаганды, которое мне не на камеру сказал один из московских корреспондентов Би-би-си. Пропаганда — это когда мне не нравится то, что ты говоришь", — считает журналист.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" напомнил, что было много попыток обвинить Sputnik в неточности, подрывной деятельности, однако ни одна из них не была убедительна.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Ramil Sitdikov
Симоньян прокомментировала публикации списка журналистов Sputnik в Times

"Такое сейчас время, у нас работают мужественные люди, которые готовы предоставлять альтернативную информацию", — сказал Киселев, заметив, что "страшно подумать, если бы альтернативной информации в наше время не было. Ведь мы во многом обменялись местами со времен Советского Союза с Западом". Теперь Россия выступает за свободу перемещения, а Запад — за визы и санкции, заявил тележурналист.

В декабре 2018 года МИА "Россия сегодня" исполнилось пять лет. По словам Дмитрия Киселева, "за пять лет мы стали первыми по цитируемости как в России, так и среди всех российских СМИ за рубежом". Созданное четыре года назад в рамках МИА "Россия сегодня" агентство Sputnik заняло лидирующие позиции среди всех СМИ в Грузии, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Абхазии, Армении, Узбекистане и Южной Осетии. В агентства 22 редакционных мультимедийных центра за пределами России, а его корреспонденты присутствуют в 63 странах.

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Теги:
пропаганда, свобода слова, журналистика, МИА "Россия сегодня"
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