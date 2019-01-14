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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

Симоньян: мы сделали эксклюзивное интервью года, за которым гонялись все СМИ

© Sputnik / Виталий Белоусов
В России
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По мнению главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, голос телеканала стал по-настоящему слышен, поэтому он и стал объектом травли со стороны мейнстримовских СМИ.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Маргарита Симоньян стала самым цитируемым журналистом 2018 года. Как она сама относится к этому и что думает относительно травли в западных СМИ, она рассказала в интервью Dailystorm. Публикуем наиболее яркие цитаты.

О цитируемости

Моя цитируемость — это в основном именно цитируемость. То есть нейтральные цитаты того, о чем я пишу и рассказываю.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Ramil Sitdikov
Симоньян прокомментировала публикации списка журналистов Sputnik в Times

Согласно "Медиалогии", я стала самым цитируемым журналистом благодаря интервью с Бошировым и Петровым, историям вокруг ареста рэпера Хаски, за которого я вступалась, и ареста Кирилла Вышинского, который, к сожалению, до сих пор сидит в украинской тюрьме.

Об объединении

Мне физически неприятно, когда нормальные люди, каждый из которых может приносить пользу стране, заняты войной друг с другом. У нас полно настоящих врагов — и внутри, и снаружи. У меня зубы сводит, когда мы собачимся друг с другом из-за каких-то лагерей, в которых я даже разбираться не хочу. Мне хочется, чтобы все нормально общались и помогали делать страну лучше — освобождать людей из тюрьмы, помогать тем, кому тяжело, исправлять тупые законы и инициировать новые, не тупые. Если ресурсы, которыми я руковожу, могут объединить нормальных людей, я счастлива. 

Об интервью, которое Маргарита Симоньян взяла у Петрова и Боширова

Они прямо во время интервью сказали, что думали, пришли за защитой, а пришли к прокурору. Мы — журналистская организация.

Микрофон в студии радио Sputnik.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В наши задачи не входит заставить кого-то во что-то поверить или не поверить.

Полная версия интервью Петрова и Боширова Маргарите Симоньян - видео>>>

Нашей задачей было взять самое эксклюзивное интервью года, за которым гонялись все СМИ. И мы это сделали.

О том, откуда появился скрин: "Редакция требует крови"

"Свои источники мы раскрывать не можем. Важно, что Би-би-си подтвердила подлинность этой переписки. На этих скриншотах журналист Би-би-си — русская девочка — пишет другому журналисту во Францию: давайте найдем русский след на парижских протестах. Тот журналист отвечает: да нет тут никакого русского следа. Но журналист Би-би-си настаивает: "А может, какой-нибудь русский бизнес наваривается на этом сейчас хорошо? Может, они там котлеты массово едят, например? Редакция требует крови".

О западных таблоидах

Примерно с 2011 года, как голос RT стал по-настоящему слышен, мы стали объектом травли со стороны мейнстримовских СМИ. Американские таблоиды смаковали подробности увольнения нашей ведущей Лиз Уол в прямом эфире. При этом, как потом выяснили американские же расследователи из Truthdig, весь скандал был буквально по минутам срежиссирован в центре, который возглавлял муж Виктории Нуланд, помощницы госсекретаря США.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Владимир Трефилов
Симоньян прокомментировала заголовок BBC об интервью с Петровым и Бошировым

Мейнстримовские СМИ сделали из этой ведущей звезду, потом организация, спонсируемая британским правительством, платила ей за то, чтобы она нас поливала помоями, и теперь она собирается баллотироваться в конгресс. Та самая британская газета Times за одни выходные опубликовала сразу семь статей про RT и Sputnik. О том, какие мы ужасные и как с нами надо бороться. Устраивала публичное давление на наших рекламодателей, фактически принуждая их уходить с нашего канала. В это же время Wall Street Journal устраивал такую же публичную травлю кабельным сетям в США, которые включали нас в свои пакеты. Washington Post была вынуждена удалить вранье в том числе и про RT, после того как им на это указали сотни читателей. Немецкие СМИ даже засылали к нам шпионов. Годами западные СМИ каждый день публикуют о нас "расследования", возмущенные статьи в стиле советских газет, вранье под видом разоблачений, призывы нас запретить и уничтожить, пугалки и ататашки. А мы читаем это и забавляемся.

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Теги:
интервью, Russia Today, Маргарита Симоньян
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