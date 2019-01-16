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Актер Василий Лановой, архивное фото.

Настоящий "офицер": самые известные роли Василия Ланового

© Sputnik / Евгений Одиноков
В России
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Народный артист СССР, любимец миллионов представителей старшего поколения отмечает 85-летний юбилей.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Звезда российского театра и кино, народный артист СССР Василий Лановой рассказал, что в среду отмечает свой 85-летний юбилей на работе. Прославленный артист играет на сцене родного Вахтанговского театра в спектакле "Посвящение Еве" - эту роль он исполняет уже почти 20 лет. 

Sputnik Молдова решил сделать подборку из самых ярких кинематографических ролей Василия Ланового, которые наиболее полюбились и запомнились зрителю. 

"Есть такая профессия - Родину защищать!", - эта цитата из художественного фильма "Офицеры" знакома десяткам миллионов людей, выросших в Советском Союзе. А песня из кинокартины стала поистине народной. Роль Ивана Вараввы, которую исполнил в 1971 году Василий Семенович. Благодаря этой роли Лановой стал примером настоящего защитника Родины, одновременно мужественного и не лишенного геройских порывов, но и романтичного, умеющего любить и дружить. 

В замечательной экранизации повести Александра Грина "Алые паруса", где Лановой блистательно исполнил роль капитана Грея, актер стал примером настоящего романтика, человека, готового ради любви преодолевать любые препятствия, способного на настоящие поступки. Тысячи советских девушек мечтали оказаться не месте юной Анастасии Вертинской. 

Однако по словам самого актера, есть роли, которые особенно близки ему самому. 

"Но самая дорогая для меня, наверное, Павка Корчагин, - сказал Лановой. – Я помню, как в октябре 1941 года, будучи мальчишкой в украинском селе у бабушки в оккупации, учительница читала нам "Как закалялась сталь".

"Да, конечно, Павка Корчагин. Ну и еще – эпизодическая комедийная роль в фильме "Полосатый рейс" - "красиво плывет та группа в полосатых купальниках", - отметил артист. Эту сцену снимали на знаменитом одесском пляже "Ланжерон", а для сцены выхода тигров из моря вместе с дрессировщицей Маргаритой Назаровой, исполнившей роль буфетчицы Марианны, территорию вокруг пляжа оцепляли сотрудники милиции. 

Однако, несмотря на феноменальный успех Ланового в кинематографе, главнейшим из искусств для актера, по его словам, всегда была и есть музыка.

"Музыка, классика настоящая, великие творения - Моцарт, Чайковский, Рахманинов – они всегда со мной, - подчеркнул актер. – А еще высокая литература – Пушкин, Маяковский, Лермонтов – это для меня как кислород". Лановой отметил, что не расстраивался, когда не было ролей в театре и кино - он устраивал чтецкие вечера, и это помогало держаться в форме.

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Актер и сам иногда выходит к микрофону, чтобы исполнить прославленную песню из фильма "Офицеры". Не так давно, 4 ноября 2017 года, когда в Москве отмечался День народного единства, Лановой вышел к многотысячной аудитории в Лужниках, исполнив песню "От героев былых времен". Трибуны встали, у многих на глазах были слезы.

Еще одна сторона творчества выдающегося артиста – преподавательская. Более 16 лет он работает в Щукинском училище, стараясь передать молодым свой богатый опыт. Лановой - заведующий кафедрой сценической речи, профессор.

На вопрос о том, что будет на праздничном столе в этот знаменательный день, юбиляр не раздумывая ответил: "Мамалыга, моя любимая еда!".

Предпочтение отдаваемое любимым артистом этому блюду, можно, наверное, объяснить тем, что его семья происходит из краев под Одессой, где молдавская национальная кухня органично соседствует со многими другими.

Теги:
юбилей, Василий Лановой, артист, кино
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