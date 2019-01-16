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Автомобиль, архивное фото.

Ни руля, ни прилавка: эти профессии вскоре могут исчезнуть

CC0 / Pixabay / Free-Photos
В России
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Ученые выяснили, какие специальности могут уйти в прошлое из-за того, что роботы приходят на смену людям.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. В ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец. Об этом в эфире одного из федеральных телеканалов заявил глава представительства Singularity University (Университет Сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов, пишет РИА Новости

Эксперт связал идущий процесс с быстрой роботизацией в этих областях.

Лошадь в конюшне, архивное фото.
© Sputnik / Сергей Пятаков
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"Но в целом тренд звучит таким образом, что под возможное вытеснение роботами попадают большей частью профессии, связанные со средним уровнем квалификации, и при этом достаточно узкой специализации. То есть там, где человек применяет какой-то простой, но достаточно специфический навык", — уточнил эксперт.

По его словам, сейчас новые технологии появляются гораздо быстрее, чем раньше, — в среднем в два-три раза чаще, чем сто лет назад.

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Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявляла, что роботы смогут заменить людей только в двух процентах профессий. По ее словам, "компьютеры всего мира так и не смогли дойти до возможностей человеческого мозга".

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Теги:
Россия, роботизация, водитель, продавец, профессии
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