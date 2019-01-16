Ни руля, ни прилавка: эти профессии вскоре могут исчезнуть

Ученые выяснили, какие специальности могут уйти в прошлое из-за того, что роботы приходят на смену людям.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. В ближайшем будущем в России могут исчезнуть такие профессии, как водитель и продавец. Об этом в эфире одного из федеральных телеканалов заявил глава представительства Singularity University (Университет Сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов, пишет РИА Новости.

Эксперт связал идущий процесс с быстрой роботизацией в этих областях.

© Sputnik / Сергей Пятаков (Не)последний шорник Гагаузии

"Но в целом тренд звучит таким образом, что под возможное вытеснение роботами попадают большей частью профессии, связанные со средним уровнем квалификации, и при этом достаточно узкой специализации. То есть там, где человек применяет какой-то простой, но достаточно специфический навык", — уточнил эксперт.

По его словам, сейчас новые технологии появляются гораздо быстрее, чем раньше, — в среднем в два-три раза чаще, чем сто лет назад.

Падал, но пел: что произошло с оперным певцом в Екатеринбурге>>>

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева заявляла, что роботы смогут заменить людей только в двух процентах профессий. По ее словам, "компьютеры всего мира так и не смогли дойти до возможностей человеческого мозга".

Читайте также: