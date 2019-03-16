Опубликовано видео летных испытаний нового российского лайнера МС-21-300

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. В России опубликованы кадры испытаний третьего опытного образца самолета МС-21-300. Воздушное судно взлетает, совершает несколько кругов над аэродромом Иркутского авиационного завода, приземляется и уезжает на стоянку.

Полет проходил на высоте до 3,5 километра при скорости до 500 километров в час и продлился 90 минут. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей Андрея Воропаева и Романа Таскаева.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна станет "Аэрофлот".

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