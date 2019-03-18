Где пройдут похороны Юлии Началовой: обсуждается место захоронения певицы

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Вопросы с похоронами певицы Юлии Началовой решаются с помощью правительства Москвы, семье артистки идут навстречу, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Этот чистый голос: топ-5 песен в исполнении Юлии Началовой

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что департамент торговли и услуг мэрии Москвы отказался выделять бесплатное место на Троекуровском кладбище для захоронения певицы.

"Родные Юлии Началовой опровергают информацию о трудностях захоронения, все вопросы решаются с помощью правительства Москвы, нам идут навстречу", - сказала пиар-директор Анна Исаева.

В субботу вечером представитель Началовой сообщила, что артистки не стало. Ее отец Виктор Началов заявил, что причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс.

Не стало певицы Юлии Началовой: поклонники и родственники скобрят>>>

Юлия Началова родилась в Воронеже в семье профессиональных музыкантов. Ее отец руководил ансамблем, а мать была солисткой. Она занималась музыкой с детства, в 1991-1992 годах приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" и одержала победу. За творческую жизнь она записала несколько альбомов, снималась в кино и выступала в качестве телеведущей. Широкой публике она запомнилась благодаря хитам "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа".

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости