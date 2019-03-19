В больнице умер кинорежиссер Марлен Хуциев

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Кинорежиссер Марлен Хуциев умер 19 марта на 94-м году жизни в Боткинской больнице, сообщает РИА Новости.

"Марлен Мартыновича не стало в семь часов утра. Он скончался в Боткинской больнице", - сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Прощание с легендарным российским кинорежиссером пройдет, скорее всего, в Доме кино в Москве, сказал зампредседателя Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев.

"Прощание, скорее всего, конечно, пройдет в Доме кино, кино, которому он отдал всю свою жизнь", - сказал Лаврентьев.

© Sputnik / Еланчук Кинорежиссер Марлен Хуциев отдыхает во время прогулки в парке.

Марлен Хуциев - общепризнанный классик отечественного кино. Его работы были отмечены наградами многих международных и отечественных кинофестивалей. В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм "Застава Ильича" был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме - "Золотой пластиной". В 1970 году фильм Хуциева "Был месяц май" получил премию Интервидения, премию за режиссуру МТФ "Злата Прага" в Праге. Фильм "Бесконечность" стал обладателем приза им. Альфреда Бауэра на МКФ в Берлине (1992).

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