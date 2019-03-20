Танковый биатлон на АрМИ-2019 покажут в режиме онлайн

Во время проведения АрМИ-2019 мультимедийный раздел сайта будет насыщаться в круглосуточном режиме актуальным и качественным контентом, сообщает Минобороны России.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Министерство обороны РФ открыло на своем сайте раздел, посвященный Армейским международным играм-2019, на котором во время проведения соревнований можно будет в режиме онлайн смотреть соревнования по танковому биатлону, сообщает РИА Новости.

"Посетители сайта военного ведомства ежедневно в режиме реального времени смогут увидеть заезды конкурса "Танковый биатлон", лучшие моменты этапов других конкурсов АрМИ-2019, отслеживать результаты, показанные боевыми расчетами, экипажами на каждом этапе, положение команд в турнирных таблицах и узнавать интересные факты об АрМИ-2019", - говорится в материале.

​В новом разделе представлена информация о правилах проведения соревнований и судейства, участниках, времени и месте проведения этапов. До начала игр разделы сайта будут информировать о проходящих в Вооруженных силах России отборочных этапах, подготовке полигонов, команд, военной и специальной техники к международному этапу АрМИ-2019.

​"Непосредственно в период проведения АрМИ-2019 мультимедийный раздел сайта Минобороны России будет насыщаться в круглосуточном режиме актуальным и качественным контентом: оперативными новостями, яркими фотоиллюстрациями и эксклюзивными видеоматериалами, подробно освещающими финальные состязания команд военных профи", - пишет издание.

АрМИ пройдут в 2019 году в пятый раз. Конкурсы будут проводиться на территории 10 государств - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. Организаторы ожидают участия более 6 тысяч военнослужащих. Финальные состязания АрМИ-2019 пройдут с 3 по 17 августа.

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