Из-за болезни певица Елена Ваенга отменила концерты

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Известная российская певица Елена Ваенга отменила концерты в ряде городов из-за сильной болезни. Об этом она сообщила в своем Instagram.
"О датах переноса сообщу на неделе... Заболела сильно. Петь "нечем"... Сызрань, Саратов, Самара, Волгоград. Вернусь и все спою. Обещаю", — написала артистка.
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Датах переноса сообщу на неделе🙏... заболела сильно. Петь " не чем"🙈..... СызраньСаратовСамараВолгоград🙏🙏🙏🙏🙏. вернусь и все спою. Обещаю🙌.
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