Из-за болезни певица Елена Ваенга отменила концерты

Она отметила, что выступления в Сызрани, Саратове, Волгограде и Самаре состоятся позже.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Известная российская певица Елена Ваенга отменила концерты в ряде городов из-за сильной болезни. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"О датах переноса сообщу на неделе... Заболела сильно. Петь "нечем"... Сызрань, Саратов, Самара, Волгоград. Вернусь и все спою. Обещаю", — написала артистка.

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