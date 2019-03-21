Брак Марата Башарова расторгнут официально

Исковые требования о разводе были удовлетворены судом.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы, передает РИА Новости.

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"Исковые требования удовлетворить", — огласила решение судья Мария Киселева.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Как рассказала юрист Башаровой Нелли Макарова, актеру направлено соглашение по алиментам, которое нужно подписать у нотариуса.

Она также подчеркнула, что ради общего ребенка бывшие супруги сохранят хорошие отношения.

В декабре 2018 года СМИ писали, что супруга Башарова попала в больницу с переломом носа. По словам ее брата, муж избил ее, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

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О том, что Елизавета подала иск о разводе, актер узнал из соцсетей, и написал на своей фейсбук-странице гневный пост, который позднее удалил.

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров на ситуацию отреагировал стихотворением.

"На примерах каждый рос,

Коррективы жизнь внесет,

А с артиста какой спрос,

Он Народный, вот и все", — говорится в нем в частности.

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