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Трансляция ежегодного послания президента РФ В. Путина к Федеральному собранию

Почти две трети россиян одобряют деятельность Путина

© Sputnik / Кирилл Брага
В России
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в период с 11 до 17 марта.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Большинство россиян (65,3%) одобряют деятельность президента России Владимира Путина, свидетельствуют опубликованные результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, деятельность правительства одобряет 41% опрошенных, а председателя кабмина - 38% респондентов, при этом не одобряет деятельность правительства и его главы по 47,1% респондентов.

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Отвечая на вопрос, кому бы опрошенные доверили решение важных государственных вопросов, наибольшим доверием пользуется Путин - ему доверяет 33,4% граждан, на втором месте глава Минобороны Сергей Шойгу (14,7%), а на третьем – министр иностранных дел Сергей Лавров (11,7%).

Согласно данным ВЦИОМ, если бы выборы в Госдуму состоялись в это воскресенье, то за "Единую Россию" проголосовало 34,8% респондентов, за КПРФ - 16,5%, за ЛДПР - 11,3%, а за "Справедливую Россию" - 6,6% опрошенных.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен в период с 11 до 17 марта. В опросе ежедневно участвовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

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