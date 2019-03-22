На Брянской таможне попался молдаванин, незаконно провозивший награды

Тайник с золотыми наградами на 500 тысяч рублей найден в кишиневском поезде на Брянской таможне.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Тайник с четырьмя Георгиевскими крестами из золота и серебра времен царской России и другими культурными ценностями общей стоимостью почти полмиллиона рублей был найден в поезде, который следовал из Кишинева в Москву, сообщает РИА Новости.

"Брянские таможенники обнаружили в тайнике вагона культурные ценности стоимостью почти полмиллиона рублей и две настольных медали из чистого золота. Экспертная стоимость культурных ценностей составила 450 000 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы, которое обнародовала Брянская таможня.

Уточняется, что находка была обнаружена при таможенном контроле багажа пассажиров, следовавших поездом из Кишинева в Москву.

Ценности были тщательно спрятаны, пакет с Георгиевскими крестами, медалями и значками инспекторы нашли за внутренней обшивкой одного из купе. Перевозчиком коллекции, как отмечается в сообщении, оказался гражданин Молдовы.

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По информации начальника Брянской таможни Игоря Ерошина, 12 из 18 предметов эксперты отнесли к культурным ценностям.

"Это четыре Георгиевских креста времен царской России, выполненные из золота и серебра, стоимостью свыше 350 000 рублей и восемь памятных знаков СССР. Самым ценным предметом советских времен оказался серебряный Орден "Трудовое Красное Знамя" Армянской ССР 1926-1934 годов стоимостью 75 000 рублей", - приводятся слова Ерошина.

Помимо того, в тайнике были обнаружены и современные копии двух настольных медалей "В память освящения в Санкт-Петербурге Собора всех учебных заведений, 1835 год" и "В память сооружения памятника императору Александру II в здании С-Петербургской биржи, 1887 г.". Обе они изготовлены из золота, вес каждой из них - боле 250 граммов. Эти две медали не являются культурной ценностью и не оценивались.

Ведомство отмечает, что в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении за "сокрытие товаров от таможенного контроля путём использования способов, затрудняющих обнаружение товаров". Нарушителю грозит крупный штраф и конфискация коллекции, говорится в сообщении.

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