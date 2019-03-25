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Дмитрий Песков

Песков о докладе Мюллера: трудно найти черную кошку в темной комнате

© Sputnik / Илья Питалев
В России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя доклад Мюллера и обвинения в адрес РФ, вспомнил философское высказывание о том, что трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Философское высказывание о черной кошке в темной комнате вспомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об итогах "российского расследования" спецпрокурора США Роберта Мюллера.

"У нас сегодня день работника культуры в России, поэтому в этой связи хочется вспомнить, наверное, слова китайского философа, который сказал, что трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Идут века. К сожалению, понимание этого за океаном не наступает", - сказал Песков, которого цитирует РИА Новости.

Накануне были опубликованы итоги масштабного расследования возможной координации команды Трампа с российской стороной в ходе предвыборной компании 2016 года.

Юрий Светов
© Photo : из личного архива
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В расследовании, которое проводил Мюллер, содержится вывод, что штаб Трампа не имел никакого отношения ко взломам компьютеров членов Демократической партии.

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В Москве не видели самого доклада Мюллера, а ознакомились только с "неким резюме". Поэтому детали расследования пока прокомментировать невозможно, отметил Песков. Однако позиция Москвы остается неизменной — Россия не вмешивается в дела других стран и категорически против вмешательства других стран во внутренние дела РФ.

Минюст США заявил в письме конгрессу, что расследование Мюллера не обнаружило сговора или координации президента США Дональда Трампа или его команды с Россией на американских выборах-2016.

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Теги:
политика, Россия, Дмитрий Песков
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