Когда рыба вызывает рак - это вещество приводит к развитию онкологии

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Вопросы правильного питания становятся все более актуальными в современном мире, особенно в крупных городах, в которых проживают сотни или миллионы жителей. Естественно, что в таких условиях обеспечить все население мегаполиса экологически чистыми продуктами становится практически невозможно, а еду производят в промышленных масштабах, особо не обременяя себя ее соответствием стандартам экологической чистоты.

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) и Томского государственного университета (ТГУ) предложили простой и дешевый способ прямого определения содержания вредного вещества "малахитового зеленого" в морепродуктах, пишет РИА Новости.

Вещество "малахитовый зеленый" широко используют в промышленном рыбоводстве для профилактики и лечения грибковых, паразитарных и бактериальных инфекций у рыб, икры, ракообразных и моллюсков. Однако после того, как это вещество накапливается в морских организмах, их становится опасно употреблять в пищу, так как малахитовый зеленый оказывает канцерогенное воздействие на организм человека и вызывает пороки развития.

Чтобы снизить риск подобных отравлений, томские ученые разработали дешевый оптический сенсор, меняющий цвет в присутствии малахитового зеленого. Интенсивность окраски пропорциональна содержанию вещества в морепродуктах.

"В исследовании мы развиваем и применяем принципы зеленой химии, в частности, безаппаратурного экспрессного определения токсичных веществ в пищевых продуктах. Мы разработали полиметилметакрилатную матрицу для визуального и твердофазно-спектрофотометрического определения малахитового зеленого", — рассказал профессор отделения химической инженерии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Михаил Гавриленко.

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По его словам, дешевый одноразовый сенсор подойдет как для бытового, так и для специализированного экспресс-мониторинга избытка токсичного вещества в продуктах, и выгодно отличается от иммуноферментного метода анализа, который обычно проводится в лаборатории.

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