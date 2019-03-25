В театр на костылях: что случилось с Димой Биланом

Популярный певец, получивший звание Заслуженного артиста РФ, пришел на награждение в Большой театр на костылях.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Певец Дима Билан, получивший звание "Заслуженного артиста РФ", вышел на сцену на костылях, чтобы принять награду от министра культуры России Владимира Мединского, пишет РИА Новости.

Торжественная церемония награждения состоялась в День работника культуры в атриуме Большого театра.

"Потрясающий день, солнце, невероятно. Я, казалось бы, не спортсмен, хотя сегодня с такими гаджетами. Мне, конечно, невероятно приятно находиться в этом зале, быть оцененным так высоко... Спасибо огромное вам, министерству культуры, моей родине Кабардино-Балкарии, моим педагогам, той плоскости, в которой я живу", - сказал Билан.

Недавно артист сломал ногу возле своего дома. На сцену он поднялся на костылях, но без гипса. Он также выступал на костылях на церемонии вручения премии BraVo в Кремлевском Дворце.

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