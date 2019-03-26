Кульбит, погоня, арест: кабель правительственной связи украсть не удалось

Один из злоумышленников при задержании спрыгнул с моста, но скрыться не сумел.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Двое рабочих были задержаны в понедельник при попытке кражи кабеля правительственной связи, сообщил во вторник РИА Новости заместитель начальника Центра по связям с общественностью Федеральной Службы Охраны РФ Денис Симонов.

"Вчера была пресечена попытка кражи кабеля правительственной связи при реконструкции Большого Москворецкого моста. Эта попытка была пресечена сотрудниками ФСО вместе с коллегами из правоохранительных органов", - сказал Симонов.

По его словам, злоумышленники были задержаны с поличным. Один из рабочих попытался сбежать и спрыгнул с моста, но был пойман.

Он добавил, что этот факт никак не отразился на функционировании связи.

"Перерыва в работе системы правительственной связи не было, это никак не повлияло на ее работу", - пояснил он.

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