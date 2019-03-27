Умер пятый космонавт СССР Быковский, он был на орбите вместе с Терешковой

Свой первый космический полет он совершил в качестве командира корабля "Восток-5" в июне 1963 года.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Умер участник первого набора космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский, объявил в среду Центр подготовки космонавтов.

"Двадцать седьмого марта 2019 года на 85-м году ушел из жизни летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, полковник Валерий Фёдорович Быковский", - говорится в сообщении.

Быковский относился к первому поколению советских космонавтов. Свой космический дебют он совершил в качестве командира корабля "Восток-5" в июне 1963 года. Его полет длительностью пять суток проходил совместно с полетом корабля "Восток-6", пилотируемого Валентиной Терешковой. За мужество и героизм, проявленные при выполнении задания, пятому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского Союза.

Вторую Золотую Звезду Героя Советского Союза Быковский получил за космический полет в сентябре 1976 года продолжительностью восемь суток в качестве командира корабля "Союз-22" совместно с бортинженером Владимиром Аксёновым.

В третью космическую миссию Быковский отправился на орбитальную станцию "Салют-6" командиром корабля "Союз-31" вместе с немцем Зигмундом Йеном в августе-сентябре 1978 года. Продолжительность полета составила восемь суток.

Суммарное время пребывания Быковского в космосе составило 21 сутки.

Прощание с Быковским состоится 29 марта в 12 часов в Доме космонавтов Звездного городка.

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