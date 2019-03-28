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636.3 Varşavyanka serisi denizaltılar

В Петербурге спустили на воду новую подлодку "Варшавянка"

© Sputnik / Vitaliy Ankov
В России
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Субмаринами этого типа уже оснащен Черноморский флот ВМФ России.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду в Санкт-Петербурге в четверг, передает РИА Новости.

На вооружении подлодок находятся торпеды (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

​Шесть лодок этого проекта уже построены для Черноморского флота. Подлодки этого проекта имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода — 20 узлов, глубину погружения — 300 метров, экипаж — 52 человека. Субмарины объединяют в себе сочетание характеристик акустической скрытности и дальности обнаружения целей. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

Минобороны РФ опубликовало первые кадры испытаний "Посейдона">>>

В конце февраля 2019 года российское минобороны опубликовало первое видео испытаний российского беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Видео появилось после того, как президент России Владимир Путин сообщил в послании к Федеральному Собранию об успешных испытаниях подводного беспилотника. В послании Путин также назвал сроки спуска на воду первой атомной подлодки — носителя "Посейдона".

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Теги:
безопасность, подводная лодка
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