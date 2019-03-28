Разработан новый суперантибиотик, заживляющий самые тяжелые раны

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Сибирские ученые совместно с коллегами из института Йожефа Стефана в Словении разработали эффективный при заживлении тяжелых ран наноантибиотик, в составе которого использованы фитокомпоненты, полученные из водных экстрактов растений, произрастающих на территории Восточной Сибири. Об этом пишет РИА Новости.

По материалам статьи, наноантибиотики разработаны на основе серебра и цинка. При этом сибирские лекарственные растения - володушка золотистая и борщевик рассеченный послужили сырьем для водных экстрактов основы.

"Мы разрабатываем и совершенствуем биомедицинский материал для раневых покрытий на основе бактериальной целлюлозы, который обладает доказанной эффективностью при лечении осложненных инфицированных ран, ожогов, пролежней. Особенность данного материала в том, что пропитывающий покрытие антибиотик, состоящий из наноразмерных частиц металлов изготовлен при помощи экстракта распространенного лекарственного растения володушки золотистой", - заявила профессор Светлана Прудникова.

© Sputnik / Вадим Русу Устойчивость к антибиотикам угрожает планете

Отмечается, что в настоящее время бактериальная целлюлоза широко применяется во всем мире в качестве перевязочного материала благодаря высокой биосовместимости. Она хорошо впитывает выделяющуюся воспаленными тканями жидкость и легко отделяется от ран, однако не обладает антимикробным действием, поэтому ее дополнительное обогащение наноантибиотиками может значительно повысить ранозаживляющие свойства.

"Используемые восстановительные агенты для получения наноантибиотиков не всегда безопасны, в отличие от экстрактов лекарственных растений, которые не обладают токсичным или агрессивным действием. Сибирские ученые использовали для производства этого материала собственный высокопродуктивный штамм бактерий, способный синтезировать бактериальную целлюлозу на разных субстратах. Что касается наноантибиотика - "обогащение" фитокомпонентами значительно расширило спектр его действия ", - говорится в статье.

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По данным ученых, их наноантибиотики показали наибольшую активность против синегнойной палочки, метициллинрезистентного золотистого стафилококка (вызывающего трудноизлечимые осложнения - сепсис, пневмонии) и кишечной палочки.

"Полученные результаты позволяют считать наноантибиотики на растительной основе одной из действенных альтернатив для борьбы с лекарственно-устойчивыми патогенами", - отметила Прудникова.

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