15:29 28 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.29
  • RUB0.27
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Антибиотики

Разработан новый суперантибиотик, заживляющий самые тяжелые раны

© Sputnik / А. Корнющенко
В России
Получить короткую ссылку
17010

Российским ученым удалось разработать наноантибиотик для лечения самых тяжелых ран.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Сибирские ученые совместно с коллегами из института Йожефа Стефана в Словении разработали эффективный при заживлении тяжелых ран наноантибиотик, в составе которого использованы фитокомпоненты, полученные из водных экстрактов растений, произрастающих на территории Восточной Сибири. Об этом пишет РИА Новости

По материалам статьи, наноантибиотики разработаны на основе серебра и цинка. При этом сибирские лекарственные растения - володушка золотистая и борщевик рассеченный послужили сырьем для водных экстрактов основы.

"Мы разрабатываем и совершенствуем биомедицинский материал для раневых покрытий на основе бактериальной целлюлозы, который обладает доказанной эффективностью при лечении осложненных инфицированных ран, ожогов, пролежней. Особенность данного материала в том, что пропитывающий покрытие антибиотик, состоящий из наноразмерных частиц металлов изготовлен при помощи экстракта распространенного лекарственного растения володушки золотистой", - заявила профессор Светлана Прудникова.

Антибиотик
© Sputnik / Вадим Русу
Устойчивость к антибиотикам угрожает планете

Отмечается, что в настоящее время бактериальная целлюлоза широко применяется во всем мире в качестве перевязочного материала благодаря высокой биосовместимости. Она хорошо впитывает выделяющуюся воспаленными тканями жидкость и легко отделяется от ран, однако не обладает антимикробным действием, поэтому ее дополнительное обогащение наноантибиотиками может значительно повысить ранозаживляющие свойства.

"Используемые восстановительные агенты для получения наноантибиотиков не всегда безопасны, в отличие от экстрактов лекарственных растений, которые не обладают токсичным или агрессивным действием. Сибирские ученые использовали для производства этого материала собственный высокопродуктивный штамм бактерий, способный синтезировать бактериальную целлюлозу на разных субстратах. Что касается наноантибиотика - "обогащение" фитокомпонентами значительно расширило спектр его действия ", - говорится в статье.

Скользкие подробности: как средства бытовой химии убивают человека>>>

По данным ученых, их наноантибиотики показали наибольшую активность против синегнойной палочки, метициллинрезистентного золотистого стафилококка (вызывающего трудноизлечимые осложнения - сепсис, пневмонии) и кишечной палочки.

"Полученные результаты позволяют считать наноантибиотики на растительной основе одной из действенных альтернатив для борьбы с лекарственно-устойчивыми патогенами", - отметила Прудникова.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Яковлев: устойчивость к антибиотикам стала угрозой нацбезопасности
Почему антибиотики оказываются бессильными перед супербактериями
Теги:
разработка, ученые, лечение, антибиотики
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Первые цветные фотографии России - какими они были: редкие кадры
Трое медвежат-сирот впервые вышли на прогулку во Владивостоке
Осиротевшие, безымянные, но такие лапочки: первая прогулка медвежат - видео
Сколько газа Россия поставляет в Европу
Сколько газа Россия поставляет в ЕС - цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться