Автор песни "Как молоды мы были" попал в больницу

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. В Москве экстренно госпитализировали поэта-песенника Николая Добронравова. Об этом сообщают российские СМИ.

Добронравова, которому в ноябре прошлого года исполнилось 90 лет, доставили в одну из столичных клиник несколько дней назад.

Поэт проходит лечение в стационаре.

© Sputnik / Сергей Пятаков Женщина - эпоха: Александра Пахмутова празднует день рождения

Его диагноз не уточняется.

Николай Добронравов написал стихи к таким композициям, как "Птица счастья", "Беловежская пуща", "Трус не играет в хоккей", "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Нежность" и другим.

Многие из них были созданы в соавторстве с супругой поэта — Александрой Пахмутовой.

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