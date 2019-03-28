Автор песни "Как молоды мы были" попал в больницу

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. В Москве экстренно госпитализировали поэта-песенника Николая Добронравова. Об этом сообщают российские СМИ.
Добронравова, которому в ноябре прошлого года исполнилось 90 лет, доставили в одну из столичных клиник несколько дней назад.
Поэт проходит лечение в стационаре.
Его диагноз не уточняется.
Николай Добронравов написал стихи к таким композициям, как "Птица счастья", "Беловежская пуща", "Трус не играет в хоккей", "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Нежность" и другим.
Многие из них были созданы в соавторстве с супругой поэта — Александрой Пахмутовой.
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