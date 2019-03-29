В России испытали новейшее оружие

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. В России успешно завершились испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса "Сосна", заявил в интервью РИА Новости управляющий директор предприятия — разработчика данной системы КБ "Точмаш" имени Нудельмана Валерий Макеев.

По его словам, этот ЗРК отличается эффективностью и точностью поражения воздушных целей, живучестью на поле боя, а также полной автоматизацией процесса работы и предельно малым временем реакции.

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Кроме того, у "Сосны" рекордная дальность поражения среди отечественных и зарубежных комплексов с лазерно-лучевой системой наведения.

Впервые этот ЗРК представили на форуме "Армия-2018". Главный конструктор "Сосны" Владимир Уклеев тогда рассказал, что комплекс может применяться в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях, с места и в движении.

Автоматизированный зенитный ракетный комплекс "Сосна" предназначен для защиты войсковых подразделений в любых формах боя, в том числе на марше, от средств воздушного нападения и разведки.

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Зоны поражения: по дальности — до десяти километров, по высоте — до пяти километров. Вооружение — 12 зенитных управляемых ракет "Сосна-Р" на направляющих пусковой установки.

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