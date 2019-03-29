Явно не детский врач: педиатр объяснила, зачем сделала фото в нижнем белье

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Врач-педиатр Анастасия Орлова из города Кинешма Ивановской области в интервью российским СМИ объяснила, почему снялась в фотосессии, вызвавшей общественный резонанс, пишет РИА Новости.

По словам медика, "раскрепоститься", "заняться собой" и "показать всему миру, на что ты способна" она решила после того, как познакомилась с творчеством блогера Егора Горда.

"Это для меня был первый подобный опыт. Мне очень все понравилось, фотосессией довольна. Я сама подобрала этот образ, ни с кем не советовалась. Когда увидела этот комплект одежды, поняла, что это именно то, что я хочу", — рассказала Орлова.

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При этом оправдываться за фотосессию девушка не собирается.

"Я это сделала для себя, чтобы посмотрели друзья. В этом ничего такого нет. На работе у меня совершенно другой образ, там я ношу медицинский халат, кофту и джинсы", — заключила Орлова.

Ранее в соцсетях педиатра раскритиковали за снимки, на которых она позирует в черном боди. В интернет их выложила фотограф Елена Щеголева.

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Одни пользователи оценили красоту модели, а другие выразили недовольство, что работающий с детьми врач позволила себе такую "вольность". В защиту врача высказалась телеведущая Ксения Собчак.

Сама Орлова заявляла, что всем критикам стоит прийти к ней на прием и высказать претензии лично. Руководство поликлиники, где работает педиатр, заявило, что не собирается ее увольнять.

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