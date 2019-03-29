Ему не страшен и адский жар: автомат Калашникова выдержит все - видео

Это было доказано в ходе беспрецедентно "горячего" эксперимента.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Телеканал "Звезда" опубликовал видео экстремальной проверки автомата Калашникова.

В ходе эксперимента было произведено несколько выстрелов из оружия, ствол которого нагрели паяльной лампой докрасна.

Отмечается, что проводить подобные опыты опасно: в процессе накаливания ствол оружия может искривиться и разорваться прямо в руках стрелка. Тем не менее АКМ выдержал проверку.

Автомат Калашникова находится на вооружении отечественной армии с 1959 года. Его также используют вооруженные силы более 50 стран.

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