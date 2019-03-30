Он разговорил самого страшного маньяка XX века - о чем молчал убийца

Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" душегуба-интеллигента.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Следственный комитет России запустил проект "Дела минувших дней" — серию репортажей о ветеранах следствия. Первый сюжет рассказывает о легендарном следователе Иссе Костоеве, пишет РИА Новости.

Из материала следует, что поимка Чикатило стала последним делом в следственной практике Костоева. Как признается сам следователь, это была настоящая борьба.

По его словам, Чикатило был неглупым, хитрым, изворотливым человеком, а Костоеву было необходимо, чтобы тот сам признался во всех злодеяниях, поскольку в то время еще не практиковали исследование ДНК. В такой ситуации улики против Чикатило были слишком шаткими.

Кроме этого, в деле уже были многочисленные ошибки следователей и экспертов, в результате которых был расстрелян невинный человек, говорится в сюжете.

"Дело Чикатило — это преступления века, что он совершал. Это самый опасный преступник XX века. Ошибки, допущенные на первоначальной стадии расследования, дали возможность на протяжении 12 лет преступнику Чикатило совершать тягчайшие преступления", - поведал Костоев.

По его словам, разговорить Чикатило было сложно: он держал дистанцию и молчал, понимая, что против него практически нет улик.

"Но Исса Костоев был уверен, что перед ним — тот самый кровавый убийца. Он запросил карту подобных преступлений по всему Советскому Союзу и выяснил, что там, где были совершены убийства, Чикатило в то время был в командировках. Этим фактом Костоев поставил хитрому убийце настоящий мат, и тогда Чикатило заговорил", — говорится в сюжете.

Костоев рассказал, что пока Чикатило не поведал обо всех 55 убийствах, к нему не имел доступа ни один человек кроме самого следователя и тех надзирателей, которые его охраняли.

"Даже камерную разработку я не позволил в отношении него проводить, чтобы с ним сидела какая-то агентура и так далее. Обстоятельства были таковы, что Чикатило сам должен был рассказать о своей преступной деятельности", — рассказал Костоев.

Дело Чикатило

Чикатило — один из самых известных советских серийных убийц. Свое первое убийство он совершил в 1978 году в городе Шахты, а последнее — в 1990 году. За это время маньяк лишил жизни более 50 человек, среди них множество маленьких детей и женщин.

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В ноябре 1990 года маньяка арестовали, в апреле 1992 года начался суд, где Чикатило притворялся сумасшедшим. 15 октября его приговорили к смертной казни.

Во всех последующих прошениях о помиловании серийному убийце было отказано. 14 февраля 1994 года он был казнен.

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