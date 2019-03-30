В полет: новейший Ил-112В впервые встал на крыло - видео

Проведены летные испытания "воздушного грузовика", который должен прийти на смену Ан-26.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".

© Sputnik / Aleksandr Kondratuk День армейской авиации России: от этих фото дух захватывает 9

"Самолет приземлился", — сказал собеседник агентства, добавив, что полет прошел штатно.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года.

Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, срок службы которых истекает: к 2030 году из эксплуатации выведут половину парка, а к 2032-му — 90 процентов.

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