Экс-супруг Началовой: требую прекратить травлю и обвинения против меня

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Бывший муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской обратился в юридическую компанию Екатерины Гордон для защиты от обвинений в причастности к смерти певицы.
"Мы поддерживаем его как юридически, так и медийно, в частности в контексте неоправданных обвинений и клеветнических высказываний в адрес Дмитрия в связи со смертью Юлии Началовой", — написала Гордон в Instagram.
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Знакомьтесь, наш новый клиент Дмитрий Ланской - успешный композитор, продюсер, умнейший и достойный человек. Мы поддерживаем его как юридически, так и медийно, в частности в контексте неоправданных обвинений и клеветнических высказываний в адрес Дмитрия в связи со смертью Юлии Началовой. #клиенты #клиентыгис #катягордон #гордонисыновья #буднигордонисыновья #юлияначалова #началова #ланской #дмитрийланской #юристы #юридическиеуслуги
Юлия Началова умерла 16 марта на 39-м году жизни. По словам отца артистки, причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. Тем не менее в СМИ появились публикации, приписывающие Ланскому причастность к ухудшению состояния артистки и ее "анорексии".
Ланской заявлял, что сообщения об анорексии Началовой появились в СМИ с подачи ее пиар-менеджеров и не имеют никакого медицинского подтверждения. Он также потребовал прекратить травлю, которая направлена против него самого и близких людей.
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