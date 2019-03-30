Экс-супруг Началовой: требую прекратить травлю и обвинения против меня

В ряде СМИ появились публикации, приписывающие Ланскому причастность к необратимому ухудшению состояния артистки и ее "анорексии".

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Бывший муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской обратился в юридическую компанию Екатерины Гордон для защиты от обвинений в причастности к смерти певицы.

© Sputnik / Антон Денисов Прилет певицы Юлии Началовой в Москву

"Мы поддерживаем его как юридически, так и медийно, в частности в контексте неоправданных обвинений и клеветнических высказываний в адрес Дмитрия в связи со смертью Юлии Началовой", — написала Гордон в Instagram.

Юлия Началова умерла 16 марта на 39-м году жизни. По словам отца артистки, причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. Тем не менее в СМИ появились публикации, приписывающие Ланскому причастность к ухудшению состояния артистки и ее "анорексии".

Ланской заявлял, что сообщения об анорексии Началовой появились в СМИ с подачи ее пиар-менеджеров и не имеют никакого медицинского подтверждения. Он также потребовал прекратить травлю, которая направлена против него самого и близких людей.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям

узнать,что мы сообщаем в OK