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Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в Саяно-Шушенском заповеднике в Республике Тыва

Отдых Путина в тайге: интересные детали

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
В России
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О них рассказал глава республики Тува Шолбан Кара-оол.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Шашлык, тувинский чай, сбор грибов, речные прогулки, подводная охота и рыбалка - такова программа развлечений президента России во время отпуска - рассказал собеседник в интервью РИА Новости.

Владимир Путин несколько раз посещал Туву с неформальным визитом. В конце августа 2018 года глава государства провел выходные на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым. Гостей сопровождали руководитель Тувы Шолбан Кара-оол и директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Президент РФ Владимир Путин и директор ФСБ Александр Бортников во время отдыха в Саяно-Шушенском заповеднике в Республике Тыва

Путин собирал грибы и катался на катере по Енисею.

Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в Саяно-Шушенском заповеднике в Республике Тыва
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в Саяно-Шушенском заповеднике в Республике Тыва

В августе 2017 года он сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин два часа "гонялся за щукой" в горном озере.

В. Путин на отдыхе
© Sputnik / Алексей Никольский
В. Путин на отдыхе

Как рассказал глава Тувы, Путин любит готовить шашлык.

"Президент любит жарить мясо... Все делает сам президент", - сказал Кара-оол.

Он добавил, что шашлык получается "шикарный", но секрет маринада раскрывать не стал.

"Не знаю, это его секрет", - ответил глава Тувы на просьбу поделиться рецептом.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Президент РФ Владимир Путин во время отдыха в Саяно-Шушенском заповеднике в Республике Тыва

Он также рассказал, что на отдыхе в тайге Путин пьет фирменный кофе в турке и национальный тувинский чай.

"С утра, например, на завтрак у нас, у Сергея Кужугетовича в особенности, есть обыкновение своими руками сделать кофе в турке. В этой турке на костре варит замечательный кофе. Я горжусь, что этому научился, и своих домашних время от времени балую... Специально кофе с сахаром сначала доводится до карамельного состояния, после добавляется вода, и потом, когда вскипело, в процессе доводится с молоком до кипения, и в итоге он получается", - сказал Кара-оол.

Он рассказал, что угощает Путина национальным чаем, который президент "очень любит". Напиток варится согласно традициям, сам рецепт ему передала бабушка.

"Первый, самый главный, ингредиент - это вода. А вода у нас самая чистая. Берем воду из естественного источника, как правило, чай используется зеленый, тот самый, помните, в советское время грузинский чай был. Вот этот чай кладем, немного соли, обязательно нужно довести до кипения. У нас даже существуют разного рода байки, что нужно ковшиком восемь раз провести, после этого молоко налить. Молоко должно быть в обязательном порядке настоящее, с жирностью местной. Как только молоко наливаем, нужно до кипения довести и не дать возможности ему пролиться, но при этом обязательно в кипении выдержать определенный срок, лишь после этого получается. Можно добавить к нему и топленое масло", - поделился рецептом Кара-оол.

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