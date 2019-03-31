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Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Никто не ожидал: российских звезд зовут совсем иначе, чем на сцене

© Sputnik / Евгения Новоженина
В России
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Это невероятно: настоящие имена российских поп- и рок-идолов звучат по-другому, мало кто догадывался, как именно.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Многие знаменитости выступают на эстраде под псевдонимами. Над каждым сценическим именем долго думают маркетологи, оно должно звучать загадочно и красиво.

В результате зрители чаще всего и понятия не имеют, что на самом деле написано в паспортах их любимцев. Зато это хорошо известно журналистам. Публикуем настоящие имена некоторых прославленных артистов современного шоу-бизнеса.

Так народную артистку России Валерию на самом деле зовут Алла Перфилова, Тимати — это Тимур Юнусов, Ани Лорак — Каролина Куек (имя Каролина написано наоборот и разбито на две части).

Актриса Вера Брежнева
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Сценический псевдоним Веры Брежневой прикрывает ее настоящую фамилию, красавицу из шоу-бизнеса по паспорту зовут Вера Галушко, а Маша Малиновская на самом деле - Мария Садкова. 

Немного иначе на самом деле зовут и победителя конкурса "Евровидение" Диму Билана, он - Виктор Белан. Машу Распутину по документам зовут Аллой Агеевой, Александра Малинина - Александром Выгузовым, Тутту Ларсен - Татьяной Романенко.

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Ниже приводим список настоящих фамилий и имен целой плеяды звезд российского шоу-бизнеса: 

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Катя Лель — Екатерина Чупринина.

Анжелика Варум — Мария Варум.

Елка — Елизавета Иванцив.

Григорий Лепс — Григорий Лепсверидзе.

Пелагея — Полина Ханова.

Ева Польна — Елена Польная.

МакSим — Марина Абросимова.

Наташа Королева — Наталья Порывай.

Анфиса Чехова — Александра Корчунова.

Марина Александрова — Марина Пупенина.

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Теги:
имена, фамилии, шоу-бизнес, звезды
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