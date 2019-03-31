Никто не ожидал: российских звезд зовут совсем иначе, чем на сцене

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Многие знаменитости выступают на эстраде под псевдонимами. Над каждым сценическим именем долго думают маркетологи, оно должно звучать загадочно и красиво.
В результате зрители чаще всего и понятия не имеют, что на самом деле написано в паспортах их любимцев. Зато это хорошо известно журналистам. Публикуем настоящие имена некоторых прославленных артистов современного шоу-бизнеса.
Так народную артистку России Валерию на самом деле зовут Алла Перфилова, Тимати — это Тимур Юнусов, Ани Лорак — Каролина Куек (имя Каролина написано наоборот и разбито на две части).
Сценический псевдоним Веры Брежневой прикрывает ее настоящую фамилию, красавицу из шоу-бизнеса по паспорту зовут Вера Галушко, а Маша Малиновская на самом деле - Мария Садкова.
Немного иначе на самом деле зовут и победителя конкурса "Евровидение" Диму Билана, он - Виктор Белан. Машу Распутину по документам зовут Аллой Агеевой, Александра Малинина - Александром Выгузовым, Тутту Ларсен - Татьяной Романенко.
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Ниже приводим список настоящих фамилий и имен целой плеяды звезд российского шоу-бизнеса:
Катя Лель — Екатерина Чупринина.
Анжелика Варум — Мария Варум.
Елка — Елизавета Иванцив.
Григорий Лепс — Григорий Лепсверидзе.
Пелагея — Полина Ханова.
Ева Польна — Елена Польная.
МакSим — Марина Абросимова.
Наташа Королева — Наталья Порывай.
Анфиса Чехова — Александра Корчунова.
Марина Александрова — Марина Пупенина.
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