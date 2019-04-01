Россияне определили, кто из юмористов ими более всего любим

Известные все лица - граждане страны назвали тех, чьи монологи, шутки и интермедии всего смешнее.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Больше половины (59 процентов) россиян смотрят юмористические передачи. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, пишет РИА Новости.

Выше всего в рейтинге симпатий публики - творческое наследие Михаила Задорнова, записи выступлений которого люди смотрят в телеэфире и интернете (21 процент). На втором месте — Евгений Петросян (20 процентов), третье досталось Михаилу Жванецкому (9 процентов).

Респонденты также рассказали, что им нравятся Максим Галкин, Владимир Винокур и Ефим Шифрин (по пять процентов).

Молодежь в возрасте 18-24 лет предпочитает Павла Волю (20 процентов) и Гарика "Бульдога" Харламова (14 процентов).

Опрос проводился 28 марта методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

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