Умер народный артист России Алексей Булдаков

На следующей неделе состоится заседание республиканского совета ПСРМ, где обсудят и утвердят план дальнейших действий партии.

На континентальном первенстве по тяжелой атлетике Молдову представит одна спортсменка и три тяжелоатлета.

Не всегда шумные молодежные вечеринки заканчиваются лишь головной болью по утрам, подтверждение тому - смерть 20-летней гражданки Молдовы в Галаце после возвращения из ночного клуба.