Умер народный артист России Алексей Булдаков

По информации Союза кинематографистов РФ, народный артист ушел из жизни в среду, 3 апреля.
На следующей неделе состоится заседание республиканского совета ПСРМ, где обсудят и утвердят план дальнейших действий партии.
На континентальном первенстве по тяжелой атлетике Молдову представит одна спортсменка и три тяжелоатлета.
Не всегда шумные молодежные вечеринки заканчиваются лишь головной болью по утрам, подтверждение тому - смерть 20-летней гражданки Молдовы в Галаце после возвращения из ночного клуба.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik