Кончина Алексея Булдакова: детали и реакция

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Деталями произошедшего поделился президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов в Instagram.
По его словам, причиной смерти народного артиста России Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб.
"В Монголии, поехал как турист, все произошло ночью в гостинице", - написал Новожилов.
Прощание с актером состоится в Доме кино. Дата и время церемонии станут известны позже.
Народный артист запомнился как одаренный профессионал, но он также отличался душевностью, сказал РИА Новости режиссер Юлий Гусман.
"Алексей Булдаков не только талантливый актер, но и очень хороший теплый человек. Он снимался в моем фильме "Парк советского периода". Мне он всегда казался воплощением здоровья, мужской силы. Очень жаль, что он так рано, несвоевременно ушел", - сказал Гусман.
Память актера Алексея Булдакова, скончавшегося 3 апреля, могут увековечить в Москве, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Конечно, он любимый народом артист, я думаю, что мы увековечим его память, возможно, памятной доской на доме, где он жил. Думаю, что от Гильдии актеров, от Союза кинематографистов РФ будет соответствующее предложение", - сказал Герасимов.
Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года. В 1969 году он окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова. Он работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани, а также в театре киностудии "Беларусьфильм".
Больше всего актер запомнился зрителям ролью генерала Иволгина в фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки".
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