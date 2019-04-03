Кончина Алексея Булдакова: детали и реакция

Смерть любимого актера стала печальной вестью для тех, кто был покорен его талантом и человеческим обаянием.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Деталями произошедшего поделился президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов в Instagram.

По его словам, причиной смерти народного артиста России Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб.

"В Монголии, поехал как турист, все произошло ночью в гостинице", - написал Новожилов.

Прощание с актером состоится в Доме кино. Дата и время церемонии станут известны позже.

© Sputnik / Виталий Безруких Умер народный артист России Алексей Булдаков

Народный артист запомнился как одаренный профессионал, но он также отличался душевностью, сказал РИА Новости режиссер Юлий Гусман.

"Алексей Булдаков не только талантливый актер, но и очень хороший теплый человек. Он снимался в моем фильме "Парк советского периода". Мне он всегда казался воплощением здоровья, мужской силы. Очень жаль, что он так рано, несвоевременно ушел", - сказал Гусман.

Память актера Алексея Булдакова, скончавшегося 3 апреля, могут увековечить в Москве, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Конечно, он любимый народом артист, я думаю, что мы увековечим его память, возможно, памятной доской на доме, где он жил. Думаю, что от Гильдии актеров, от Союза кинематографистов РФ будет соответствующее предложение", - сказал Герасимов.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года. В 1969 году он окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова. Он работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани, а также в театре киностудии "Беларусьфильм".

Больше всего актер запомнился зрителям ролью генерала Иволгина в фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки".

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