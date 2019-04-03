Когда машина уже не средство передвижения

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Инцидент произошел в Новосибирской области - после того, как машина напрочь заглохла, женщина забралась на крышу автомобиля и позвонила на номер "112".

Прибывшие на помощь спасатели надели гидрокостюмы и добрались до легковушки, которая по капот оказалась в яме с водой.

Один из них на плечах вынес женщину из лужи, образовавшейся на низком участке дороги.

Тем временем другие спасатели обесточили машину, прикрепили к ней буксировочный трос и вытянули из "гнилой ямы" при помощи своей техники.

"Мы приехали, сняли ее с крыши, вытащили машину на сухую дорогу и огородили лентой подтопленное водой место. На эту работу ушло меньше пяти минут", - приводит пресс-служба слова участника спасательной операции.

В результате происшествия женщина не пострадала – только намочила ноги. Она отогревалась в машине спасателей, пока ждала эвакуатор для своего автомобиля.

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