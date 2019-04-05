Георгия Данелия похоронят рядом с Говорухиным и Табаковым

Знаменитый режиссер Георгий Данелия будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Режиссера Георгия Данелия похоронят 9 апреля на Новодевичьем кладбище рядом с Олегом Табаковым и Станиславом Говорухиным, сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

"Режиссера Георгия Данелия похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Табаковым и Говорухиным 9 апреля", - отметили в пресс-службе.

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Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Детство будущего режиссера прошло в Москве.

Окончил Московский архитектурный институт. Параллельно с работой архитектором снимался в кино, после чего в 1956 году поступил на Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм" в мастерскую Михаила Калатозова.

© Sputnik / Сергей Пятаков Справка: биография режиссера Георгия Данелии

В 1960 году на экраны вышла его дебютная картина "Сережа". Фильм был отмечен Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Известность пришла к режиссеру в 1964 году, после выхода на экраны лирической комедии "Я шагаю по Москве".

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Данелия также снял фильмы "Тридцать три", "Не горюй!", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!", "Паспорт", "Настя", "Орел и решка" и другие.

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