Лавров высказался о работе в рамках СНГ

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, СМИД СНГ будет теснее координироваться по защите норм и принципов Устава ООН.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Участники заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ решили теснее координировать действия в вопросах защиты норм и принципов устава ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

© Sputnik / Irina Leahova Опубликовано заключение наблюдателей от МПА СНГ по выборам в Молдове

В пятницу в Москве состоялось заседание Совета министров иностранных дел СНГ.

"Посмотрели, как подвергается эрозии международное право, как в зависимости от политической целесообразности осуществляется вмешательство во внутренние дела суверенных государств, используются все чаще методы ультиматумов, диктата. И нашим общим мнением была необходимость теснее координировать наши действия - как стран СНГ, так и с другими государствами, в том, что касается защиты норм и принципов Устава Организации Объединенных Наций", - сказал Лавров, которого цитирует РИА Новости.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ состоится 10 октября в Ашхабаде (Туркменистан).

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