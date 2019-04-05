"Москиты" над морскою гладью - видео запуска сверхзвуковых ракет

Стрельбы по мишеням, находившимся на расстоянии более 30 морских миль, проведены в ходе учений в Черном море

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. На кадрах, распространенных телеканалом "Звезда", можно увидеть подготовку экипажей к стрельбам, а также момент запуска ракет.

Ранее в Минобороны сообщили, что в маневрах участвовали катера "Ивановец" и "Р-60". Удары по надводным целям на расстоянии более 30 морских миль наносились противокорабельными ракетами "Москит".

Ракеты успешно поразили цель, состоящую из двух щитов-мишеней и имитирующую отряд кораблей "противника".

"Москит" — сверхзвуковая крылатая ракета, созданная для поражения надводных кораблей водоизмещением до 20 000 тонн.

При маловысотной траектории она обладает дальностью стрельбы от десяти до 120 километров, однако при высотном профиле способна ударить на расстоянии в 250 километров.

"Ивановец" и "Р-60" относятся к катерам проекта 1241 (шифр "Молния"), которые состоят на вооружении с конца 1970-х. Помимо ракет, катера также оснащены 76-миллиметровым орудием и двумя 30-миллиметровыми зенитно-артиллерийскими комплексами.

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