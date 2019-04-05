Названы самые популярные в России имена

Статистика за последние 5 лет показывает, что топ возглавляют Артем и Александр, София и Анастасия.

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Составлен рейтинг самых популярных имен для новорожденных в России, пишет РИА Новости.

По данным региональных органов ЗАГС за 2013, 2015 и 2016-2018 годы, мальчиков в 34 регионах чаще всего называли Артем.

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На втором месте — Александр. Это имя лидирует в десяти регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Новорожденных девочек чаще всего называли София — 21 регион, среди которых Москва, Якутия, Мурманская область. В тройке — Анастасия (десять регионов) и Виктория (девять).

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Среди самых популярных имен в регионах также встречались Арина (Астраханская область), Ксения (Вологодская область), Аделина (Башкортостан), а у мальчиков — Максим (Чувашия), Роман (Иркутская область).

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