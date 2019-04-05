Врачи рассказали о состоянии актера из фильмов "Брат" и "Брат-2"

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков находится в Институте имени Склифосовского после полученной травмы руки.

"Состояние удовлетворительное", - сообщили РИА Новости в медучреждении в пятницу.

Как сообщалось ранее, Сухоруков сильно повредил руку во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра имени Моссовета, из-за чего представление пришлось завершить досрочно.

Инцидент произошел в финальной части трагикомедии. Актер, пытаясь перепрыгнуть через ковер, который по задумке должен был расстелиться под ним, споткнулся и упал.

Сухоруков сразу же заявил коллегам, что сломал руку или она у него "вылетела". Через минуту занавес опустился, сцену он смог покинуть только с помощью посторонних. В театре подтвердили, что актер получил травму.

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