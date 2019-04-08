08:44 08 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Кадр из мультфильма Антошка (Весёлая карусель, № 1). 1969 год

Планы на 2019 год: "Союзмультфильм" произведет около 500 минут анимации

© Photo: Киностудия "Союзмультфильм"
В России
Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (331)
22 0 0

В понедельник, 8 апреля, отмечается день российской анимации: именно в этот день в 1912 году состоялась премьера первого мультфильма под названием "Прекрасная Люканида", режиссером которой выступил Владислав Старевич.

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Около 500 минут анимации создадут на "Союзмультфильме" в 2019 году, сообщила  председатель правления студии Юлиана Слащева.

© Sputnik / Sergey Pyatakov
Мультфильмы "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" получат продолжение

"Я думаю, что в течение ближайших пяти лет нашу индустрию ждет ощутимый скачок – уже сегодня наши студии производят большие объемы анимации высокого качества. Только на "Союзмультфильме" в 2019 году будет создано порядка 500 минут – это сериалы, авторские фильмы и полнометражные картины. Такая цифра действительно колоссальна – в прежние годы такое количество анимации производилось всеми российскими студиями в совокупности", - сказала Слащева, которую цитирует РИА Новости.

Ажиотаж на YouTube: мультфильм набрал 2 млрд просмотров, обойдя Бибера>>>

По ее словам, катализатором этого процесса будет и технопарк "Дом российской анимации", который создается сейчас на базе "Союзмультфильма".

"Объединение разноуровневых производителей будет способствовать повышению качества и увеличению количества минут, создаваемых отечественными студиями, а также усовершенствованию профессиональных навыков сотрудников индустрии", - пояснила она.

В мае 2017 года президент России Владимир Путин поручил создать на базе киностудии "Союзмультфильм" анимационный технопарк "Дом российской анимации", который призван стать центром отечественной мультипликации.

Кадр из мультфильма Простоквашино
© vk / Союзмультфильм
Назад в "Простоквашино": когда выйдет новая серия любимого мультфильма

Летом 2018 года мэрия столица приняла решение присвоить киностудии статус технопарка. Это снизило для киностудии налоговую нагрузку и позволило направлять сэкономленные средства на техническое оснащение.

Как отметила собеседница агентства, российская анимация феноменальна по своему происхождению. Отечественные мастера стали родоначальниками множества авторских техник, и долгое время в силу исторического контекста работали вне рыночных условий, но в определенных идеологических рамках. Это способствовало развитию различных направлений анимационного искусства, подчеркнула она.

В мировом прокате - мультфильм "Снежная королева 3: огонь и лед">>>

"Вместе с тем возникновение в нашей стране коммерческой анимации, а также возрождение государственной поддержки индустрии послужило толчком к реализации этого колоссального креативного потенциала. Сейчас внимание всего мирового рынка без преувеличения приковано к нашей стране, и мы ощущаем этот интерес в виде различных предложений о сотрудничестве", - добавила Слащева.

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Утро с нами! (331)

По теме

Красота, да и только: реальные здания, попавшие в мультфильмы
Советские мультфильмы покоряют мир: выбери героя своего детства
Теги:
Россия, мультфильм, кино
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото
LIVE: Суперсезон проекта «Ты супер!»
Суперсезон проекта "Ты супер!" - четвертый выпуск
Кола и организм
Как кола влияет на организм

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться