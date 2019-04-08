Планы на 2019 год: "Союзмультфильм" произведет около 500 минут анимации

В понедельник, 8 апреля, отмечается день российской анимации: именно в этот день в 1912 году состоялась премьера первого мультфильма под названием "Прекрасная Люканида", режиссером которой выступил Владислав Старевич.

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Около 500 минут анимации создадут на "Союзмультфильме" в 2019 году, сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева.

"Я думаю, что в течение ближайших пяти лет нашу индустрию ждет ощутимый скачок – уже сегодня наши студии производят большие объемы анимации высокого качества. Только на "Союзмультфильме" в 2019 году будет создано порядка 500 минут – это сериалы, авторские фильмы и полнометражные картины. Такая цифра действительно колоссальна – в прежние годы такое количество анимации производилось всеми российскими студиями в совокупности", - сказала Слащева, которую цитирует РИА Новости.

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По ее словам, катализатором этого процесса будет и технопарк "Дом российской анимации", который создается сейчас на базе "Союзмультфильма".

"Объединение разноуровневых производителей будет способствовать повышению качества и увеличению количества минут, создаваемых отечественными студиями, а также усовершенствованию профессиональных навыков сотрудников индустрии", - пояснила она.

В мае 2017 года президент России Владимир Путин поручил создать на базе киностудии "Союзмультфильм" анимационный технопарк "Дом российской анимации", который призван стать центром отечественной мультипликации.

Летом 2018 года мэрия столица приняла решение присвоить киностудии статус технопарка. Это снизило для киностудии налоговую нагрузку и позволило направлять сэкономленные средства на техническое оснащение.

Как отметила собеседница агентства, российская анимация феноменальна по своему происхождению. Отечественные мастера стали родоначальниками множества авторских техник, и долгое время в силу исторического контекста работали вне рыночных условий, но в определенных идеологических рамках. Это способствовало развитию различных направлений анимационного искусства, подчеркнула она.

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"Вместе с тем возникновение в нашей стране коммерческой анимации, а также возрождение государственной поддержки индустрии послужило толчком к реализации этого колоссального креативного потенциала. Сейчас внимание всего мирового рынка без преувеличения приковано к нашей стране, и мы ощущаем этот интерес в виде различных предложений о сотрудничестве", - добавила Слащева.

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