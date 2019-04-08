Путин: важно эффективно противодействовать киберпреступности

По мнению президента России Владимира Путина, необходимо противодействовать распространению контента, нарушающего закон и представляющего угрозу правам граждан.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин считает важным противодействие киберпреступности, распространению противозаконного контента, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в ходе выступления на десятом российском форуме по управлению интернетом (RIGF-2019).

"Важно эффективно противодействовать рискам и вызовам киберпреступности, распространению контента, нарушающего закон, представляющего угрозу правам граждан и интересам государства", - зачитал Кириенко обращение Путина участникам форума.

Он добавил, что, по словам главы государства, особую роль здесь играет позиция самого интернет-сообщества, "его открытость и готовность к конструктивному диалогу".

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Десятый юбилейный RIGF-2019 проводится в рамках 25-летия российского национального домена верхнего уровня .RU. Форум организован координационным центром национального домена сети интернет при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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