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Киберпреступность

Путин: важно эффективно противодействовать киберпреступности

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В России
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По мнению президента России Владимира Путина, необходимо противодействовать распространению контента, нарушающего закон и представляющего угрозу правам граждан.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин считает важным противодействие киберпреступности, распространению противозаконного контента, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в ходе выступления на десятом российском форуме по управлению интернетом (RIGF-2019).

"Важно эффективно противодействовать рискам и вызовам киберпреступности, распространению контента, нарушающего закон, представляющего угрозу правам граждан и интересам государства", - зачитал Кириенко обращение Путина участникам форума.

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Он добавил, что, по словам главы государства, особую роль здесь играет позиция самого интернет-сообщества, "его открытость и готовность к конструктивному диалогу".

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Десятый юбилейный RIGF-2019 проводится в рамках 25-летия российского национального домена верхнего уровня .RU. Форум организован координационным центром национального домена сети интернет при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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Теги:
киберпреступность, Россия, Владимир ПУтин
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