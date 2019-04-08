"Взрывы" и яркие вспышки: что засняли на видео жители России

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.
Видео появилось в группе "Подслушано. Самара" в социальной сети "ВКонтакте". В комментариях люди писали, что накануне видели яркую вспышку света, которая сопровождалась громким звуком, похожим на взрыв. Очевидцами явления стали жители Самары в разных районах города.
"Судя по словам очевидцев и видео с камер наблюдения, это было падение метеорита", — сказал РИА Новости Баранский.
В Управлении МЧС по Самарской области подтвердили, что накануне вечером поступило сообщение о раздавшемся глухом звуке в Самаре, а также в центральных и южных районах региона.
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"По результатам проведенной проверки происшествий и аварийных ситуаций в муниципальных образованиях области не происходило", — уточнили в ведомстве.
Другой случай, связанный с "небесным гостем", произошел на выходные в Сибири - там метеорит пронесся над Красноярском. Его засняли на видео случайные очевидцы.Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям