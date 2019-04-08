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Пролет метеорита над землей, архивное фото.

"Взрывы" и яркие вспышки: что засняли на видео жители России

CC0 / Pixabay / laocaohenmang
В России
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По словам специалистов, случайным свидетелям ярких вспышек в небе над Самарой и Красноярском удалось запечатлеть падение двух разных метеоритов.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. В Самаре засняли яркую вспышку света, по словам директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, это было падение метеорита.

Видео появилось в группе "Подслушано. Самара" в социальной сети "ВКонтакте". В комментариях люди писали, что накануне видели яркую вспышку света, которая сопровождалась громким звуком, похожим на взрыв. Очевидцами явления стали жители Самары в разных районах города.

"Судя по словам очевидцев и видео с камер наблюдения, это было падение метеорита", — сказал РИА Новости Баранский.

В Управлении МЧС по Самарской области подтвердили, что накануне вечером поступило сообщение о раздавшемся глухом звуке в Самаре, а также в центральных и южных районах региона.

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"По результатам проведенной проверки происшествий и аварийных ситуаций в муниципальных образованиях области не происходило", — уточнили в ведомстве.

Другой случай, связанный с "небесным гостем", произошел на выходные в Сибири - там метеорит пронесся над Красноярском. Его засняли на видео случайные очевидцы.

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Теги:
Красноярск, видео, падение, метеорит, Самара, Россия
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