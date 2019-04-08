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Прощание с актером Алексеем Булдаковым.

Булдакова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В России
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Ранее в большом зале московского Дома кино прошло прощание с народным артистом России.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik.  Российского актера Алексея Булдакова похоронили в понедельник на Троекуровском кладбище в Москве рядом с Натальей Крачковской, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов.

Ранее в большом зале московского Дома кино прошло прощание с артистом. У гроба Булдакова собрались его близкие, принимающие соболезнования. На большом экране показывали кадры из фильмов с Булдаковым, поклонники несли цветы.

Актер Алексей Булдаков
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Проститься с актером пришли председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в столичном парламенте Евгений Герасимов, актер Всеволод Шиловский, телеведущий Леонид Якубович, заслуженный артист России Владимир Еремин, актеры Виктор Бычков и Алексендр Тютрюмов, актриса Наталья Хорохорина, руководитель постоянного представительства Алтайского края в Москве Николай Борисенко, директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина, народный артист России Александр Панкратов-Черный и многие другие.

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Народный артист РФ Алексей Булдаков родился в Ключевском районе Алтайского края. Начал сниматься в кино с 1982 года, его дебют состоялся в картине "Сквозь огонь". В 1985 году начал сотрудничать с режиссером Александром Рогожкиным - тогда актер исполнил маленькую роль в его картине "Ради нескольких строчек".

Прощание с актером Алексеем Булдаковым
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Прощание с актером Алексеем Булдаковым

Большую популярность Булдакову принесла работа в фильме Рогожкина "Особенности национальной охоты", который вышел в 1995 году. Он также сыграл в его лентах "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период" и других. Всего Булдаков исполнил более 100 ролей в кино и сериалах.

Артист скончался в ночь на 3 апреля в Монголии. В российской дипмиссии сообщили, что причиной смерти 68-летнего актера стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

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Теги:
похороны, актер, прощание
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