Тамада из Молдовы выступил "судьей" на Первом канале - видео

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Известный шоумен из Молдовы Павел Дуганов стал одним из участников передачи "Модный приговор" на Первом канале российского телевидения.

В Москву Павел приехал для того, чтобы поддержать свою давнюю знакомую Ирину Привалову, ставшую жертвой врачебной ошибки и из успешного светского фотографа, общавшегося со звездами российского шоу-бизнеса, почти превратившуюся в затворницу, не особо следящую за своим внешним видом.

Жизнь сложилась так, что после фатальной ошибки врачей от Ирины отвернулся муж и даже самые близкие друзья. Однако наш соотечественник не вошел в их число и приехал поддержать свою знакомую.

"Я с Ириной знаком давно. Она - замечательный и удивительный человек. Когда-то она была яркой красавицей, и я был уверен, что так будет всегда. Но из-за врачебной ошибки, после которой она чуть не умерла, Ира все бросила и уехала в деревню под Смоленском. Теперь она женщина-затворница, живет одна, а я бы очень хотел, чтобы рядом с нею был мужчина, на которого она бы могла положиться. А для этого ей надо заняться своим внешним видом", - рассказал в эфире Дуганов.

Главная героиня выпуска, показанного в эфире 9 апреля, парировала своему визави, отметив, что надеялась на то, что Павел будет ее поддерживать, а не критиковать внешний вид и имидж.

"Он знает, что со мной случилось, и я надеялась, что он будет на моей стороне, будет меня поддерживать, а не обвинять!", - посетовала Ирина.

После этого на женщину буквально обрушился шквал критики, советы по смене имиджа, конечно, давали по-доброму, но обращая внимание на существующие недостатки в гардеробе героини. Особенно остра на язык была Эвелина Хромченко.

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Дуганов тоже был частично согласен с обвинением модного суда, однако настаивал на переменах в имидже своей приятельницы. В защиту Ирины, пожалуй, высказывался только ведущий Александр Васильев, постоянно в ходе эфира восхищавшийся красотой героини. Васильев подчеркнул, что у Ирины - очень хорошая фигура и внешне она выглядит очень молодо.

Затем к защите Ирины "подключилась" народная артистка России, ведущая шоу Надежда Бабкина. Она все время недоумевала, почему Павел Дуганов так лоялен к признанию Ирины, что он ей нравится, как мужчина. В ответ тамада из Молдовы парировал четверостишием: "Чтобы всю жизнь ее окружали предметы истиной красы, и чтоб у твоих ног лежали — мужчины, шпаги и усы!", - продекламировал Дуганов.

Бабкина "за словом в карман не полезла" и добавила: "И трусы!", - после чего зал разразился хохотом.

После того, как стилисты поработали над образом Ирины, ее было просто не узнать. Женщина не могла поверить, что изменения во внешнем виде могут быть столь разительными. Модный мэйкап, со вкусом подобранные вещи, современная стильная прическа - Ирина поразила всех своей красотой, в восторге остался и гость из Молдовы.

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