Жизнь, как на иголках - в России удалили из сердца мужчины инородный предмет

Пациент обратился за помощью через неделю после инцидента, врачи "колдовали" над нам дважды.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Врачи удалили из сердца российского военнослужащего иголку, рассказал РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, начальник центра сердечно-сосудистой хирургии российского Центрального военного клинического госпиталя Вишневского Александр Лищук.

По его словам, мужчина чистил швейной иголкой зубы и оставил ее на кровати. Он напоролся на нее, когда переворачивался во сне. Лищук добавил, что инцидент произошел после ссоры с девушкой. Иголка попала в межжелудочковую перегородку, где и застряла.

© Fotolia / Bits and Splits Определена причина появления рака сердца

Так военнослужащий проходил около недели. Когда вокруг места прокола стали образовываться гнойники, он обратился к местным врачам.

"Ему пытались в Саратове доставать иголку, она частично была под кожей еще. Когда доставали, иголка сломалась. Ушко удалили, а остальная иголка ушла в сердце", — рассказал врач.

После этого военного отвезли в госпиталь Вишневского. Там врачам пришлось остановить сердце мужчины, чтобы достать иголку.

"Для хирургов это всегда кропотливое, очень сложное вмешательство, очень тяжело в толще сердца что-то обнаруживать и извлекать", — добавил Лищук. Операция прошла накануне, а сегодня пациент уже ходит.

По словам врача, это уже третий случай в его практике, когда швейную иглу извлекают из сердца, и два из них произошли с военнослужащими.

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